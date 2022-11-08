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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء موقف سيارات مطور على مساحة 2100 متر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء موقف سيارات مطور على مساحة 2100 متر إنشاء موقف سيارات مطور
بنى سويف- هانى فتحى

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أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على المتابعة المستمرة لسير العمل فى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمنى، ودخولها الخدمة.

 

وأضاف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من وضع القواعد الخرسانية للموقف المطور بقرية بهبشين، والذى يتم تنفيذه على مساحة 2100م2، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، لتحسين مستوى الخدمة لأهالى القرية، مشيرا إلى استمرار أعمال وضع التربة الزلطية للوحدة الصحية بقرية بنى عدى، وكذلك استمرار توصيلات شبكة الصرف الصحى بشوارع قرية إشمنت، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 


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