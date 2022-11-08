اليوم السابع
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حياة كريمة بالشرقية.. رئيس مدينة الحسينية يتابع استكمال توصيل الغاز الطبيعى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:04 م
حياة كريمة بالشرقية.. رئيس مدينة الحسينية يتابع استكمال توصيل الغاز الطبيعى حياة كريمة بمدينة الحسينية فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، سعيد عبدالرازق، بقشيش من إدارة المراجعة والحوكمة الداخلية برئاسة المركز بمتابعة أعمال إستكمال توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة والذي سيعود بالنفع العام علي المواطنين داخل مدينة الحسينية والوحدات المحلية التابعة لها.
 
وأكد المهندس سامي معجل، بأن مبادرة حياة كريمة ستقوم بتغيير كافة القطاعات بنطاق الوحدات المحلية من أجل حياة كريمة لكافة المواطنين.
 
يذكر أنه تجري الإنتهاء من المشروعات تنموية  المنفذة في 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف تنفيذ مشروعات خدمية و تطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، واللارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
 
يهدف المبادرة برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.
 
حياة كريمة بمدينة الحسينية فى الشرقية (2)
حياة كريمة بمدينة الحسينية فى الشرقية (2)

حياة كريمة بمدينة الحسينية فى الشرقية (1)
حياة كريمة بمدينة الحسينية فى الشرقية (1)

 


الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

الحسينية

حياة كريمة بالحسينية



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