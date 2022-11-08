حوار مجتمعى بقرية "نيدة" بسوهاج استعدادا للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" .

شهدت قرية " نيدة " بمركز ومدينة أخميم، فعاليات اللقاء الجماهيري والحوار المجتمعي مع أهالي القرية، والقرى التابعة " الصوامعة شرق، أبار الملك، أبار الوقف، والعزبة والعرب" ، بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".

جاء ذلك، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة " حياة كريمة " بسوهاج، وهشام الحداد منسق عام " حياة كريمة " بسوهاج، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والمئات من المواطنين .

ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في مجلس قروي " نيدة " بأخميم، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة .

واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها من مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف ".