حاكمة طوكيو بـ"كوب 27": نتوسع فى استخدام الهيدروجين الأخضر بكل القطاعات

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، إن المدينة تتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، من خلال توفي التكلفة المالية وتخصيص ميزانية، متابعة: "نستمر في التوسع بإنشاء محطات الهيدروجين، والتوسع في انتشاره في كل القطاعات وليس القطاعات الصناعية، ليحل محل الوقود الأحفوري.

وأضافت خلال كلمتها، في فعاليات المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"، على هامش مؤتمر المناخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك خطوات جادة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل السفن، وتتواجد الكثير من المحطات، من خلال إنشاء بنية تحتية من خلال الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة".

وتابعت حاكمة طوكيو: "ندعم أمن الطاقة وسوف نواصل العمل معا لاستخدام الهيدروجين الأخضر".