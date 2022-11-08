جنايات دمنهور تقضى بإعدام سائق فى اتهامه بقتل صديقه بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ياسر الوصيف، وعضوية المستشارين حسين رشدى، وتامر عتمان، وأحمد شحاتة بالإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه بمركز أبو المطامير بالبحيرة.
وكانت المحكمة قررت في جلستها بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، بإحالة أوراق المتهم لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه، وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم 8 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من كشف لغز غموض العثور على جثة تاجر مهشم الرأس وملقاة بمياه احدى الترع بمركز أبو المطامير، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة سائق يدعى" ف .م.ع." بعد استدراج المجنى عليه لشراء كمية من أجولة الدقيق، وأثناء سيرهما غافله بضربه على رأسه أدت وفاته وقام بسرقة أمواله.
جنايات دمنهور تقضى بإعدام سائق فى اتهامه بقتل صديقه بالبحيرةالثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:09 م
محكمة - ارشيفية
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قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ياسر الوصيف، وعضوية المستشارين حسين رشدى، وتامر عتمان، وأحمد شحاتة بالإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه بمركز أبو المطامير بالبحيرة.
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