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جامعة سوهاج تستعرض مجهوداتها بالعمل المناخى خلال مشاركتها بمؤتمر Cop27

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:18 م
جامعة سوهاج تستعرض مجهوداتها بالعمل المناخى خلال مشاركتها بمؤتمر Cop27 الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تشارك جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء، بفعاليات مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، حيث تم اختيارها لتكون ضمن 12 جامعة حكومية للمشاركة بالمؤتمر؛ صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

 

وأكد عبد الخالق علي أهمية دور الجامعات المصرية ومسؤوليتها للمشاركة في مجال مواجهة آثار تغيرات المناخ، ووضع سياسات للتكيف مع هذه التغيرات، موضحاً ان الجامعة وضعت استراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية ارتكازا على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية، وذلك تنفيذاً للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

 

وأكد عبد الخالق، أنه تم تخصيص مكان للجامعة بمعرض الإبداع الأخضر الخاص بوزارة التعليم العالي لعرض نماذج مخرجاتها من مشروعات متعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم تخصيص ساعتين فى الفترة من الثالثة حتى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء لاستعراض جهود الجامعة المتميزة والتي أسفرت عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر.

 

وأضاف عبد الخالق أنه خلال فعاليات المشاركة تم عرض فيلم وثائقي عن مجهودات الجامعة للحد من آثار التغيرات المناخية بالمحافظة يتضمن الأنشطة البحثية والتوعوية والمؤتمرات وورش العمل التي نفذتها الجامعة في مجال التغير المناخي وتأثيراته السلبية، كما تستعرض الجامعة ما نفذته من أبحاث حيث شاركت بـعدد 3 أبحاث متميزة وهم تفادي الاحترار العمراني في المنشآت من خلال تحسين وإمداد المباني بالطاقة والتخطيط الجيد للمجتمعات العمرانية الجديدة وإنتاج أسفلت صديق البيئة من خلال تدوير المخلفات الطبية وتفادي الاعتلال الحراري في عملية إنتاج الدواجن بمزارع كلية الزراعة، الي جانب المشاركة بعدد 5 نماذج محاكاة لإبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، وهي تدوير المخلفات الطبية لإنتاج الأسفلت وتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء من خلال مبادرة "أحلى وهى خضرا"، وإنتاج سيارة صديقة البيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، إنتاج أخشاب مقاومة للحريق والتعاون مع المحافظة لوضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050.


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