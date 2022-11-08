جامعة المنوفية تقدم بحثا عن معالجة مياه الصرف الصناعى بالطاقة الشمسية بقمة المناخ

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية المعرض الخاص بالجامعة، والذى يتم فيه عرض بحث الجامعة الفائز بالمشاركة فى فعاليات قمة المناخ COP27 التى تقام بشرم الشيخ والتى تم اختيارها ضمن أفضل 10 جامعات فى منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.

وقامت الدكتورة مها تونى أستاذ هندسة البيئة والطاقة بكلية الهندسة بجامعة المنوفية ومقدمة البحث الفائز في مجال التنمية المستدامة بعرض وشرح تفصيلى للبحث الذى يستهدف معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية عن طريق الطاقة الشمسية باستخدام مواد نانومترية خضراء من المخلفات للحصول علي بيئة صناعية مستدامة للتخلص الآمن من المخلفات ومعالجة المياه.

وأكد مبارك على دور جامعة المنوفية والمشاركة الفعالة فى فعاليات قمة المناخ التى تقام هذا العام تحت عنوان "لحظة فارقة" لمواجهة التغيرات المناخية، والتى افتتحها بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 120 دولة بعدد أشخاص أكثر من 30 ألف مدعو من جميع أنحاء العالم، مشيدا بموضوع البحث الذى يستهدف قضية هامة من قضايا التغيرات المناخية، ويساهم بشكل فعال فى معالجة مياه الصرف الصناعى لما لها من تأثير مباشر وضار على البيئة، متمنيا تطبيق البحث على أرض الواقع والاستفادة من أهدافه لدعم الأجندة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.