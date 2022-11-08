اليوم السابع
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تونس: غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل بنزرت

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:51 م
تونس: غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل بنزرت مهاجرين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل سيدي البشير بمنطقة (رأس إنجلة) في بنزرت، فيما تجري عمليات البحث عن خمسة مفقودين آخرين. 
 
وذكرت الإدارة - في بيان - أن دوريات تابعة للمنطقة البحرية في بنزرت تمكنت من إنقاذ ستة مهاجرين تونسيين من الغرق، مشيرة إلى أنه حسب التحقيقات الأولية مع الناجين، فإن المركب المستغل من طرف المهاجرين والذي انطلق من سواحل سيدي البشير، تعرض محركه للعطب ثم انقلب بهم في عرض البحر.

تونس

مهاجرين

هجرة غير شرعية

سواحل سيدي البشير



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