تنفيذ برامج توعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات بالمناطق المطورة

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ البرامج التوعوية داخل المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانًا وفى سرية تامة، ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من تعاطى المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على استمرار تنفيذ برامج التوعية داخل المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل “الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، حدائق أكتوبر، بشاير الخير، وحى الضواحي ببورسعيد”، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.