تموين الشرقية تعلن طرح الأرز بأسعار مخفضة.. والزراعة تورد 329 ألف طن

الشرقية- إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد أرز الشعير للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، مؤكدا ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الأرز الأبيض للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت إدارة الرقابة التموينية حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية بمدينة ههيا برفقة محمود جبر وبالاشتراك مع الدكتور محمد الألفى مدير إدارة تموين ههيا وتلبية لاحتياجات أهالى مدينة ههيا تم توزيع 10 آلاف كيلو أرز أبيض بواقع 10 أطنان، بسعر 12 جنيها للكيلو الواحد لسد احتياجات أهالى مدينة ههيا.

واستكمالاً لعملية التفتيش قامت الحملة بالتوجه لمدينة أبو حماد، حيث قاموا بالمرور على المخازن للتأكد من التزام التجار وأصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات التموينية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، منها المحضر رقم 19507 لسنة 2022 جنح أبو حماد ضد "خ ك ر" صاحب مخزن وذلك لتجميعه كمية من الأرز الشعير 25 طنا قام بتخزينها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح، وتم التحفظ على المضبوطات لدى التاجر بالإقرار اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفى سياق متصل أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 32895 طنا و793 كيلو أرز داخل 58 موقعا تجميعياً ، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألف و 92 فدان.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.