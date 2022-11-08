اليوم السابع
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تموين الجيزة تواصل شن الحملات لملاحقة المتهمين بالغش التجارى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:11 م
تموين الجيزة تواصل شن الحملات لملاحقة المتهمين بالغش التجارى حملة تموين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات التموينية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت حملة استهدفت عدة مناطق في الجيزة، عن ضبط وتحرير 132 قضية حيازة سلع مجهولة المصدر، ومواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى تحرير قضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بحيازتها، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


حملة تموين

مباحث التموين

غش تجاري

امن الجيزة



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