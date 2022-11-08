"تموين الإسكندرية": الأرز متوفر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، أن الأرز متوفر بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بكميات وفيرة وبجودة عالية متمثلة فى نوعية الحبة العريضة، وبأسعار تنافسية، حيث تعرض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر الكجم 14.25 جنيه.

كما تتوافر بالسلاسل التجارية الشهيرة بسعر الكجم 14.50 جنيه، وشهدت المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية إقبالا من المواطنين على الشراء.

وأكدت المديرية أنه لا توجد مشاكل فى توافر سلعة الأرز سواء فى الكميات أو فى الجودة، وستشهد الأسواق تراجعا كبيرا فى أسعار الأرز، نظرا للكميات التى ستطرحها وزارة التموين يوميا بالمجمعات، حفاظا على عدم استغلال المواطن.