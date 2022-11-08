تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر توفر 25% من احتياجات الطاقة فى 2050.. اعرف التفاصيل

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة "الخدمات البترولية للسلامة والبيئة" إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كيفية تصنيع الهيدروجين الأخضر وفوائده، حيث أشارت إلى أن الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة، حيث يؤدى استخدامه إلى القضاء بشكل كبير على الانبعاثات الكربونية، بجانب قدرته على زيادة معدل مساهمة الطاقة المتجددة فى الاستخدامات اليومية.

وأشارت إلى أنه يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائى للماء (H2O) لفصل ذرات الأكسجين (O2)عن الهيدروجين (H2) ومن ثم استخدام الهيدروجين كوقود بشكل مباشر أو تخزينه و نقله بطرق مختلفة.

وتابعت: "يُخلف لهب الهيدروجين بخار الماء فقط عند احتراقه بعكس الوقود التقليدي الذي يُخلف غازات ضارة بالبيئة وبالإنسان".

وذكرت: "يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى كهرباء – في محطات الكهرباء- أو غاز صناعي، واستخدامه للأغراض المنزلية أو التجارية أو الصناعية أو في وسائل النقل، كما يمكن مزجه مع الغاز الطبيعي الأخرى بنسب تصل إلى 20% وإضافته بأنابيب الغاز".

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) فإن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر قد توفر نحو 25% من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050، كما سيوفر استهلاك حوالى 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث سنوياً عند إنتاج هذا الغاز باستخدام الفحم أو البترول.