اليوم السابع
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تكليف نقيب العاملين بالنقل العام برئاسة الاتحاد المحلى لعمال الجيزة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:24 م
تكليف نقيب العاملين بالنقل العام برئاسة الاتحاد المحلى لعمال الجيزة محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أصدر محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارا بتكليف محمد كامل رئيس النقابة العامة لعاملين بالنقل العام برئاسة الاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة عن الدورة النقابية النقابية 2022- 2026.
 
وقال رئيس الاتحاد المحلى الجديد لعمال الجيزة، إن لديه خطة طموحة لتحقيق الاستدامة المالية لصالح العاملين بالاتحاد المحلى، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق مع مؤسسات المحافظة للارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية للعمال، فضلا عن إطلاق حزمة من ندوات التثقيف لهم حول القوانين المنظمة لدولاب العمل من أجل علاقة جادة ومتوازنة بين أطراف الإنتاج، والتى بدورها تعمل على تعظيم قيم العمل وتصنع مجتمعا قوامه الاستقرار ومزيد من الإنتاجية.
 
جدير بالذكر أن قرار تكليف رئيس الاتحاد المحلى الجديد رقم 13 لسنة 2022، جاء وفقا لقانون المنظمات النقابية وحق التنظيم النقابى ولائحتى النظام الاساسى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونموذجية للنظام الأساسى للاتحادات المحلية.

اتحاد العمال

نقابة العاملين بالنقل العام

الاتحاد المحلى لعمال الجيزة



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