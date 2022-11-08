تكثيف المرور علي زراعات الفراولة بالإسماعيلية لزيادة الصادرات.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين لمتابعة زراعات الفراولة بمحافظة الإسماعيلية لزيادة الصادرات، وتحت رعاية المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس علي غنيم، مدير عام الشؤون الزراعية، وتشكلت لجنة من مديرية الزراعة بالإسماعيلية؛ للمرور على بعض زراعات الفراولة الفريش بمركز الاسماعيلية وابو صوير والقنطرة غرب للتعرف على المشاكل التي تواجه الزراعات، وإعطاء التوصيات الفنية من المهندس نبيل مليكة مدير إدارة بساتين الإسماعيلية، والمهندس محمد عبد الدايم وكيل إدارة بساتين الإسماعيلية، ومهندسي البساتين بالادارة لمتابعة زراعات الفراولة الفرش.

وتوصيات اللجنة الفنية بعد المرور على زراعات الفراولة وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات أهمها: استخدام المكافحة الحيوية التى لا تتعارض مع المفترس الأكاروسي، والأخذ فى الاعتبار بوجود علاقة طردية بين ملوحة التربة والنيماتودا من جهة، وأعفان الجذور من جهة أخرى، لذلك يجب الاهتمام بتنظيم الري، ومقاومة النيماتودا؛ لتقليل الإصابة بالإصابات الفطرية لمنطقة التاج والجذر،عومل برنامج للمكافحة مثل : 1جم توبسين.م + 1.5جم ريزولكس/ثيرام + 1.5جم ريدوميل بلاس + 2 مل فايديت الجميع لكل1 لتر ماء، وذلك مع مياه الرى من خلال شبكة الري. 4- التوازن بالأسمدة النيتروجينية والفسفورية، كذلك الكالسيوم والعناصر الصغرى في صورة المخلبية، مهما كان المسمى التجاري.

واوضح المهندس نبيل مليكة، من الممارسات الزراعية الخاطئة التسميد بخليط من اليوريا وحمض الفوسفوريك والأفضل إضافة النتروجين على شكل بسلفات النشادر ا في هذه المرحلة و عدم التعجل حتى لا يصير النبات غضا سهل الإصابة بالأمراض، وأيقاف الري تماما أثناء سقوط الأمطار، التوصية برية بسيطة بعد الامطار لإزاحة الاملاح خاصة عند استخدام الري بالتنقيط، وفي الأراضي الثقيلة عند سقوط امطار يتم تصفية المياه فورا من الأراضي المنزرعة و ضرورة تعميق المصاطب لتحسين الصرف الرش الوقائي الدوري بعد سقوط الأمطار يتم المعاملة، وأكس كلور النحاس، جلوكونات النحاس, مانكوزيب بالمعدلات الموصي بها.

وقيام أصحاب الحيازات الكبيرة بزراعة الفراولة بالنظام الطريحة بالفدان و يكون نتيجة ذلك تسرع العمال و زراعة نسبة كبيرة من الشتلات واقفه بمعنى دفن منطقة الكراون اكثر من اللازم و هذا يؤدى الى : كراون ضعيف, قطرة صغير، وزيادة الإصابة بالعفن الحلقى ويزيد بالتنتيش اثناء الشتل، وعدد خلفات قليل، وعدد أزهار أقل عكس النباتات المفتوحة

التوصيات: سرعة ترقيع الجور الغائبة بالشتلات المعدة لذلك وأذاله المدادات، وقيام بعض المزارعين بالتمليش بالفدان وبناء علية في أصعب المشاهدات يقوم العمال بفرد الملش على المصاطب وتثبيتها ثم بعد الراحة و الطعام يتم اخراج الشتلات " يكون الزرع اجهد حراريا "مولع نار تحت الملش".

والتوصيات: يجب قبل الملش التصويم و رش كالسيوم فسفايت و بوتاسيوم فوسفايت، والملش بهدوء، ولاتروى الأرض في نفس اليوم حتى لو خلصت بدرى والرى في صباح اليوم التالي مع مضاد ملوحة واعفان جذور (فستيل الومنيوم) ونوقف التسميد حتى يفوق النبات و ظهور نشاط للنبات، والرش بالكبريت الميكرونى مرة كل عشرة أيام بمعدل 250جم/ 100 لتر ماء للوقاية من البياض الدقيقي والعنكبوت الأحمر.