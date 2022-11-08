تعليم الوادى الجديد يفوز بأول الجمهورية فى "الأشغال الفنية والتعبير المجسم"

كرم الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء الطلاب والمشرفين الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم بمعرض تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية صيف 2022.
و جرى تنفيذ المعرض بمقر مدرسة الزهور المشتركة بالخارجة ،وتضمن العديد من الأعمال واللوحات الفنية التى نفذها طلبة وطالبات المدارس وذلك بحضور مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه التربية الفنيةبالمديرية .
وأثنى وكيل المديرية على المجهودات المبذولة لتنفيذ المعرض والذى ظهر فى أبهى صوره ، مهنئا الفائزين بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية .
وفى سياق متصل ، أجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد ، جولة تفقدية بمدرسة الجزائر الابتدائية الإعدادية بالخارجة ، يرافقه مدير عام الشئون التنفيذية و ذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على المستوى التحصيلى للطلاب،ضمن خطة العمل للمتابعة الميدانية لجميع مدارس المحافظة بالمدن والقرى .
و خلال جولته بالفصول الدراسية استمع وكيل التعليم لشرح المعلمين وطرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب للوقوف على مدى التحصيل الدراسى ،ومستواهم التعليمى .
ووجه وكيل التعليم بالمحافظة ، بضرورة الاستماع لمقترحات وآراء أولياء الأمور والعمل الدؤوب للنهوض بالعمل والإرتقاء به وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.
تعليم الوادي الجديد يفوز بأول الجمهورية فى مسابقات الأشغال الفنية والتعبير المجسم
تعليم الوادي الجديد يفوز بأول الجمهورية فى مسابقات الأشغال الفنية والتعبير المجسم
تعليم الوادي الجديد يفوز بأول الجمهورية فى مسابقات الأشغال الفنية والتعبير المجسم
تعليم الوادي الجديد يفوز بأول الجمهورية فى مسابقات الأشغال الفنية والتعبير المجسم
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