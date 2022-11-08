تعليم الوادى الجديد يفوز بأول الجمهورية فى "الأشغال الفنية والتعبير المجسم"

الوادي الجديد- فريق محافظات

كرم الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء الطلاب والمشرفين الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم بمعرض تنمية القدرات والمبدعين فى التربية الفنية صيف 2022.

و جرى تنفيذ المعرض بمقر مدرسة الزهور المشتركة بالخارجة ،وتضمن العديد من الأعمال واللوحات الفنية التى نفذها طلبة وطالبات المدارس وذلك بحضور مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه التربية الفنيةبالمديرية .

وأثنى وكيل المديرية على المجهودات المبذولة لتنفيذ المعرض والذى ظهر فى أبهى صوره ، مهنئا الفائزين بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية .

وفى سياق متصل ، أجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد ، جولة تفقدية بمدرسة الجزائر الابتدائية الإعدادية بالخارجة ، يرافقه مدير عام الشئون التنفيذية و ذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على المستوى التحصيلى للطلاب،ضمن خطة العمل للمتابعة الميدانية لجميع مدارس المحافظة بالمدن والقرى .

و خلال جولته بالفصول الدراسية استمع وكيل التعليم لشرح المعلمين وطرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب للوقوف على مدى التحصيل الدراسى ،ومستواهم التعليمى .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة ، بضرورة الاستماع لمقترحات وآراء أولياء الأمور والعمل الدؤوب للنهوض بالعمل والإرتقاء به وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.