تعليم القليوبية تستعد للانطلاقة الثالثة للمشروع الوطنى للقراءة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، اللقاء التنسيقى والندوة التثقيفية الأولى للموسم الثالث للمشروع الوطنى للقراءة، بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بحضور الدكتورة إيمان حسن مستشار الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والفريق المرافق، الدكتور هشام السنجرى المنسق العام للمشروع لجمهورية مصر العربية وشمال أفريقيا، والدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر سابقاً، ومنسق بمؤسسة البحث العلمي، والدكتورة سمية صديق مستشار الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة سابقاً وعضو مؤسسة البحث العلمي، وزينب حسني شافعي موجه عام المكتبات بالمديرية، وفريق تنسيق المشروع على مستوى المديرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع التعليمي بمصر.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان لها، أنه خلال الندوة أكدت سماح إبراهيم، على أهمية القراءة اليومية ودورها فى كسب المعرفة والمهارات وتنمية الوعى وصقل المواهب وصولًا إلى إبراز أهمية بناء مجتمع المعرفة فضلًا على الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن.

ومن ناحيته قدم الدكتور هشام السنجري، الشكر لفريق تنسيق المديرية على نسبة التسجيل ومشاركة العام السابق، مشيدا بالمشاركة الفعالة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وحصول طلبة المحافظة على المراكز الأولى وتمنى التوفيق والتميز للجميع في العام الجديد.

وعلى التوازي أقامت الدكتورة سمية صديق عضو مؤسسة البحث العلمي والمستشار السابق للإدارة العامة للمكتبات، ورشة عمل لطلاب المحافظة المتميزين بمكتبة السادات العامة بديوان المديرية، حيث تناولت المحاضرة نقاط "لماذا نقرأ، وفوائد القراءة، ومفهوم القراءة وأهميتها"، مشيرة إلى أن القراءة من أهم وسائل الاتصال بين الإنسان والمجتمع المحيط به تزداد معلوماته وتتنوع خبراته ومعارفه ومهاراته وتنمو قيمه وأخلاقه.