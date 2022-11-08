تعرف على مواعيد القطار الكهربائى الخفيف

كتب ــ سيد الخلفاوى

يعمل القطار الكهربائي الخفيف LRT - قطار العاصمة - من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة مساء، بشكل يومى لخدمة سكان المدن الجديدة مثل الشروق وبدر وهليوبوليس الجيدة وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، والمترددين عليها.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 و يبدأ المسار من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية .

كما يحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.