تعرف على طرق تعليم طفلك الاعتماد على النفس

كتبت فاطمة ياسر

على الرغم من وجود العديد من الدروس القيمة التي يجب على الآباء تعليمها لأطفالهم، إلا أن استقلال الشخصية والاعتماد على النفس هي من بين أكثرها قيمة، و غالبًا ما يلجأ الأطفال إلى والديهم لحل المشكلات، مما قد يؤدي إلى الاعتماد المشترك ، مما يتسبب في عدم استقلاليتهم، و يمكن أن يكون تعليم الطفل الاستقلال منذ صغره مفيدًا للغاية لرفاهية الطفل ومستقبله، ولذا قدم موقع “brightside” قائمة بالنصائح التي يمكنك استخدامها لجعل طفلك أكثر استقلالية على المدى الطويل.

- تأكد من أن طفلك يعرف اسمه الأول والأخير القانوني:

هناك العديد من الأطفال في المدارس لا يعرفون أسماءهم الكاملة، وتصبح مشكلة في الفصل الدراسي عندما يكون هناك أطفال لديهم نفس الأسماء الأولى ولا يعرفون أسماء عوائلهم، ولا يعرف البعض أسماءهم الأولى لأنهم دائمًا ما يطلق عليهم لقبهم في المنزل، فيمكنك إعدادهم للمدرسة من خلال تعليمهم عنوان منزلهم ورقم هاتف المنزل واسمك واسم زوجتك بالكامل.

-صمم منزلك بطريقة تمكنهم من الوصول إلى كل شيء بأمان:

تؤثر الطريقة التي يتم بها تنظيم منزلك وغرفة طفلك بشكل كبير على مدى استقلاله، إذا كنت تريد أن يؤدي طفلك المهام بشكل مستقل ، فقد يكون من الذكاء وضع المناديل أو الشوك أو الماء أو الملابس في مكان يمكنه الوصول إليه. يمكنك وضع الرف الخاص بك للملابس في مستوى أقل قليلاً ، أو إضافة خطاف لحقيبة الظهر بالقرب منهم حتى يتمكنوا من الوصول إليه. كلما قمت بهذه المهام نيابة عنهم ، قل قيامهم بأنفسهم.

- حاول ألا تذكرهم بفعل الأشياء كثيرًا:

إذا كنت تزعجهم كثيرًا ، فقد يجعلهم ذلك يعتمدون عليك أكثر، فحاول تجنب قول أشياء مثل ، "لا تنس غسل الأطباق إذا كنت ترغب في الحصول على وقت لعب إضافي." بقول هذا ، سوف يعتاد طفلك على تذكيرك به بدلاً من إنشاء طريقة لتذكير نفسه. حاول إعطاء التوجيهات مرة واحدة ، ثم امنح طفلك فرصة لإثبات أنه يمكن أن يكون مستقلاً.

- تشجيع اللعب المستقل:

يمكنك تشجيع طفلك على اللعب بشكل مستقل منذ عام واحد. أولاً ، ابدأ ببضع دقائق من اللعب بمفردك في غرفتهم ، وزدها ببطء بمرور الوقت، وفي عمر 3-4 سنوات ، عندما يستيقظون مبكرًا في الصباح ، علمهم اللعب لفترة من الوقت بدلًا من إيقاظك. بمرور الوقت ، سيستمتع طفلك بهذا النشاط وقد يستمر في القيام به.