تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبان مجاورة لعقار إمبابة المنهار ..صور

كتب عبد الرحمن سيد

شكلت محافظة الجيزة لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والمنازل المجاورة له بمنطقة إمبابة، فيما تم الاستعانة بمعدات المحافظة لتسهيل عمليات البحث لرجال الحماية المدنية.

وكان منزل مكون من دور أرضى و3 طوابق أعلاه بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة قد انهار، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، والبحث عن أى أشخاص أسفل الركام من عدمه.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أى منازل أخرى فى أى لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.