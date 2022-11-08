اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:59 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.520 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 13640 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3241 نقطة.

البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة