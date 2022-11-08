تحصين 30 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ببنى سويف

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، ضمن خطتها ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية

وتبين من التقرير اليومي، الذي تعده المديرية، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 29 ألفا و960رأساً بواقع( 28ألفا و174من الأغنام + 1786من الماعز)، وذلك منذ بداية الحملة في 4 أكتوبر الماضي وحتى 5 من الشهر الجاري ،فيما تتواصل فعاليات الحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين ،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم "قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

تجدر الإشارة إلى أن طاعون المجترات الصغيرة ،مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب ،من خلال الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام