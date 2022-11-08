تايوان تعلن مقتل مواطن تطوع للقتال في أوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية التايوانية مقتل رجلا تطوع للقتال في أوكرانيا، ويعتقد أنه أول شخص من الجزيرة يقتل في هذا الصراع.



وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن قائدا ميدانيا أوكرانيا أكد مقتل المواطن تسنج شنج كوانج البالغ من العمر 25 عاما والذي كان يخدم مع كتيبة من الجنود المتطوعين.



ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل الوفاة، ولكن تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأنه أصيب خلال معركة في مدينة "لوهانسك" بشرق أوكرانيا وتوفي فيما بعد.



وأعربت الوزارة - في بيان لها - عن خالص التعازي في مقتل هذا المواطن، كما أشادت بدوره في مساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن الحرية والديمقراطية وتضحيته بحياته في الحرب بهذا البلد.



وأوضحت الوزارة أنها ستساعد أسرة تسنج في ترتيبات السفر إلى أوكرانيا للتعرف على الجثة.