تايوان تطلق تدريباتها العسكرية السنوية "تنين السماء"

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أطلقت القوات الجوية التايوانية، الاثنين التدريبات العسكرية السنوية "تنين السماء"، والتي من المقرر أن تتضمن مناورات قتالية جوية وعمليات دعم برية لمدة 6 أيام.

ونقلت وكالة أنباء "سي إن إيه" التايوانية في نسختها الإنجليزية، عن مصدر في الجيش التايواني، أن تدريبات تنين السماء هذا العام ستكون منقسمة بين اختبارات تنافسية للطيارين والمقاتلين تتضمن مهارات جو-أرض وجو-بحر وجو-جو، وتدريبات دعم لوجيستي برية.

وأضاف المصدر العسكري التايواني أن الطائرات الحربية "إف-16 في" و"ميراج-2000" ستشارك في الجزء الأول من المناورات، لافتا إلى أن تلك الطائرات متمركزة حاليا في قاعدة هوالين الجوية شرقي البلاد.

وذكرت وكالة "سي إن إيه" أن التدريبات العسكرية السنوية لتايوان تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الصين عبر مضيق تايوان، وذلك بعد زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أول أغسطس الماضي.