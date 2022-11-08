بوريس جونسون يزور جناح المحيطات بقمة المناخ ويدعم إجراءات مصر لمواجهة تغيرات المناخ

كتب محمد صبحى

أعلن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بوزارة التعليم العالى ، عن زيارة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق والمشارك حاليا في مؤتمر المناخ cop27، جناح المحيطات بالمؤتمر وإعلان دعمه لجميع الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية المتمثلة فى معهد علوم البحار والمصايد لحماية البحار والمحيطات من التغيرات المناخية.

وأعرب جونسون عن سعادته بتنظيم جناح لعلوم المحيطات لأول مرة فى مؤتمر المناخ cop27، وهى خطوة وصفها بالهامة لمشاركة الخبرات العلمية ومناقشة الدراسات والسيناريوهات ووضع برامج وحلول جذرية للحد من آثار التغيرات المناخية وحماية الشعاب المرجانية.

وقال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى بيان صادر عن المعهد: يعد تخصيص جناح للمحيطات تحت إدارة الأمم المتحدة بمؤتمر المناخ الحالي بشرم الشيخ هو الأول من نوعه وهذا لم يحدث في تاريخ مؤتمرات المناخ السابقة.

وتابع:«نهدف إلى وضع برامج لحماية الثروة البحرية ومشروعات تمولها جهات تمويلية، بالإضافة إلى شرح خطورة زيادة الحموضة التي تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار الذى يهدد المدن الساحلية».