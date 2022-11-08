بوريس جونسون يثير غضب الأسكتلنديين بعد تصريح "أنا روح Cop26" فى جلاسكو

كتبت : نهال أبو السعود

آثار رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون الدهشة فى خطاب ألقاه فى Cop27 المنعقدة بشرم الشيخ، حيث أعلن نفسه "روح cop 26" التى عقدت العام الماضى فى جلاسكو.

وفقا للاندبندنت، تباهى رئيس الوزراء السابق قائلًا: "أنا روح جلاسكو، هذا ما أفعله هنا انا روح فريق جلاسكو كوب 26 ومن المذهل أن أفكر فى مدى التغيير منذ آخر كوب."

وقالت الصحيفة أن تصريحات بوريس جونسون اثارت غضب الاسكتلنديون الذين انتقدوه على وسائل التواصل الاجتماعى مشيرين إلى أن جونسون امضى معظم وقته فى مكتبه خلال قمة المناخ العام الماضى يفعل أشياء لم يستفد منها على الاطلاق.

حضر بوريس جونسون قمة المناخ المعقدة فى شرم الشيخ ووجه الشكر للحكومة المصرية على دعمها وجهودها فى قضية تغير المناخ.

وقال رئيس وزراء بريطانيا السابق على هامش فعاليات كوب 27 فى شرم الشيخ: "إننى هنا من أجل البناء على ما تحقق فى قمة التغير المناخي" فى جلاسكو "كوب 26" وما بذل من جهد فيما يتعلق بالفحم والسيارات، لأن هذه لحظة مهمة جدا للإنسانية".

وتابع أن بريطانيا تعمل حاليا من أجل طاقة نظيفة خضراء، وهذا هو الطريق للمضى قدما والوصول إلى حلول للمشكلات المتعلقة بتغير المناخ، وأعرب عن قلقه إزاء الحرب فى أوكرانيا وما تمثله من ضغوط على الشعوب وخاصة فى القارة الأوروبية.