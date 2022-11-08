بلغاريا: مقتل ضابط شرطة في حادث إطلاق نار بمنطقة حدودية

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أعلن وزير الداخلية البلغاري إيفان دميردجييف، مقتل ضابط شرطة برصاص شخص مجهول بمنطقة حدودية.



وقال دميردجييف - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الحادث وقع عندما أطلق شخص مجهول النار على ضابط بشرطة الحدود وجندي كانا يقومان بدورية على جزء من الحدود مما أسفر عن مقتل الشرطي على الفور ولم يصب الجندي أذى.



وأضاف أنه تم إرسال دوريات حدودية إضافية لموقع الحادث، لكن لم يتم القبض على منفذ الهجوم.

يذكر أن بلغاريا تنشر 350 جنديًا و40 عربة عسكرية على طول حدودها الجنوبية لمساعدة شرطة الحدود في التعامل مع تدفق المهاجرين المتزايد.