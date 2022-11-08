اليوم السابع
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بدء توافد المندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة لحلف اليمين القانونية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:35 ص
بدء توافد المندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة لحلف اليمين القانونية مجلس الدولة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل - أحمد عبد الهادي

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بدأ منذ قليل توافد المندوبون المساعدون الجدد وأسرهم علي مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم حلف اليمين القانونية والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
 
ويؤدي 170 مندوبا مساعدا اليمين بعد قليل أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بالمجلس لينضموا للعمل ضمن قضاة المجلس.
 
جدير بالذكر، أن بيان لمجلس الدولة صدر قبل أيام قال إن رئيس المجلس قدم التهنئة للأعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.
 
 
 

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