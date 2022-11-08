بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية البحرينية فى الخارج

وكالات

فتحت لجان الاقتراع والفرز بالمقرات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت على اختيار أعضاء مجلس النواب.

وحسب وقع العين الإخبارى، تنظم الانتخابات البرلمانية عبر 37 مقراً دبلوماسياً، حيث بدأت منذ الثامنة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل مدينة توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.

وتضاف نتائج الاقتراع في الخارج إلى نتائج الاقتراع الداخلي في البحرين، والمقرر إجراؤها السبت 12 نوفمبرالجاري، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وتشمل قائمة لجان الاقتراع والفرز في المقرات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج.