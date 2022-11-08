اليوم السابع
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بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور فى الجيزة للارتقاء بالمظهر الحضارى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:07 ص
بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور فى الجيزة للارتقاء بالمظهر الحضارى تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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واصل حى العمرانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور، في إطار الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري؛ للإرتقاء بالمظهر الحضاري ومستوى النظافة والتجميل بنطاق الحي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة شوارع المخزن والناصر بمنطقة العمرانية الشرقية، حيث تم البدء في فرد طبقة الدقشوم وإزالة التعديات والبروز بالطريق تمهيدا للرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة للطريق بعد إزالة الطبقة المتهالكة للطريق بشارع الإسكان ومتفرعاته وشوارع المهندس ومصباح عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك؛ لتحسين حركة السير للمواطنين بمتفرعات شارع عبد القادر الخولي، وذلك بمتابعة عبد الله عبد العظيم رئيس حى العمرانية.

وتواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، التي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور
أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور

 

تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور بالعمرانية
تطوير ورفع كفاءة ميدان مدكور بالعمرانية

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