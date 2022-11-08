انفجار مخزن أسلحة بخيرسون.. والأمن الفيدرالى الروسى يعتقل 9 أوكرانيين خططوا لهجمات

وكالات

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز القوات، فيما تستمر كييف في التقدم لاستعادة أراضيها، وكذلك في حشد الدعم الغربي ضد الدب الروسي.

وفي آخر التطورات الميدانية، وقع انفجار مخزن أسلحة روسية في خيرسون فجرا، فيما أفاد الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال 9 أوكرانيين خططوا لهجمات في خيرسون.

وحسب موقع العربية، قالت القوات الأوكرانية، إن روسيا تتكبد خسائر فادحة داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن موسكو تعزز قواتها في خيرسون بكتيبة قتالية من الشيشان.

وأضافت القوات الأوكرانية، أن القوات الروسية تنفذ إجراءات تعسفية بين السكان في زابوريجيا.

في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن 50 ألف عنصر في الوحدات القتالية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المجندين لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال بوتين: "لدينا الآن نحو 50 ألف عنصر في الوحدات القتالية بينما بقية المجندين لم يشاركوا بعد في الأعمال القتالية... ووصل عدد المجندين في العملية العسكرية الخاصة إلى ما يقارب 80 ألف عنصر والبقية في مناطق التدريب.