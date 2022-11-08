انعقاد امتحانات التأهيلي دكتوراة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

‏عقدت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج امتحانات تأهيلي القيد لنيل درجة الدكتوراه بقسمي التدريب الرياضي وعلوم الحركة، والمناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.



وأوضح عبدالخالق أن كلية التربية الرياضية تسعي إلى تحقيق الريادة والتميز في علوم الرياضة والتربية البدنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطبيق أسلوب دراسى أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب وشخصية متكاملة للطالب.



هذا وقد تابع انعقاد الامتحانات الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بحضور الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد كمال القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور ممدوح السيد القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونخبه من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وقال الدكتور حسان النعماني إنه تقدم لاداء امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية 7 طلاب بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، إلى جانب 4 طلاب بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، حيث قام باختبارهم نخبة من أساتذة كليات التربية الرياضية بجامعات سوهاج وأسيوط وجنوب الوادى.



وأضاف الدكتور أحمد عبدالله، أنه تم عقد امتحان عام وامتحان تخصص وامتحان مرتبط لطلاب تأهيلي الدكتوراه، تحت إشراف عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك على مدار اربعة أيام وفي حالة اجتيازه يحق للطالب تسجيل درجة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية.



وأشار الدكتور محمد كمال إلى أن لجنة الاختبارات ضمت كل من الدكتور كامل عبد المجيد قنصوة أستاذ المناهج و طرق تدريس التربية الرياضية المتفرغ بجامعة أسيوط، الدكتور محروس محمود محروس أستاذ المناهج و طرق تدريس التربية الرياضية المتفرغ بجامعة سوهاج، الدكتور إبراهيم البرعي قابيل أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية المتفرغ بجامعة سوهاج، الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط مدني أستاذ التربية الصحية المتفرغ بجامعة اسوان، ‏الدكتور عمرو محمد علي أستاذ التدريب الرياضي بجامعة المنيا، الدكتور محمود عطية بخيت أستاذ التدريب الرياضي بجامعة أسيوط، الدكتور هاني الدسوقي إبراهيم أستاذ المناهج و طرق تدريس التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، الدكتور عادل حسني السيد أستاذ المناهج و طرق تدريس التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي.





انعقاد امتحانات التأهيلي دكتوراة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج (1)



انعقاد امتحانات التأهيلي دكتوراة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج (2)



انعقاد امتحانات التأهيلي دكتوراة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج (3)