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انطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالمنيا لنشر ثقافة ترشيد الطاقة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:00 م
انطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالمنيا لنشر ثقافة ترشيد الطاقة فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالمنيا
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن استمرار فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتى"، والتى تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة في محافظات الجمهورية، تزامناً من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop-27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 197 دولة لمناقشة قضية تغير المناخ، وبحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها.
 
وأفاد هشام زكى مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره للوزارة، أنه تم عقد المبادرة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بحضور 55 من العاملين بالشركة، وذلك بهدف نشر ثقافة ترشيد الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية فى البيئة المحيطة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة.
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال المبادرة مناقشة وشرح أهداف المبادرة، والتى تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، وطلب ميثاق شرف من كل منشأة صناعية لما يمكن أن تقدمه لحماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ، كما استعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل امنه ومناخ صحى.

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