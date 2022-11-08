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انخفاض بالحرارة غدا وأمطار بالسواحل والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 18 درجة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:48 م
انخفاض بالحرارة غدا وأمطار بالسواحل والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 18 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 
 
 
 

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