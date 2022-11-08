اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:12 م
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انتشال جثة مسنة من أسفل عقار إمبابة المنهار.. صور

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:00 م
انتشال جثة مسنة من أسفل عقار إمبابة المنهار.. صور العقار المنهار
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشل رجال الحماية المدنية ، جثة لمسنة تدعي فتحية على جبر 65 سنة من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار، ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث أسفل الإنقاض بحثا عن أي أشخاص آخرين.
 
 
وكان منزل مكون من دور ارضى و 3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة ،وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية الي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.
 
 
تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار  بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
الأهالى يبحثون عن ناجيين
الأهالى يبحثون عن ناجيين

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العقار
العقار

جهود مضنية
جهود مضنية

رجال الأمن والأهالى يبحثون عن ناجين
رجال الأمن والأهالى يبحثون عن ناجين
 

أمن الجيزة

انهيار عقار

إمبابة

اخبار الحوادث



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