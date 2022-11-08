اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:43 م
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انتشال جثة ثانية لسيدة من أسفل عقار إمبابة المنهار.. صور

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:36 م
انتشال جثة ثانية لسيدة من أسفل عقار إمبابة المنهار.. صور عقار إمبابة المنهار
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشل رجال الحماية المدنية ، جثة ثانية لسيدة تدعي زينب عبد القوي فرج 63 سنة، من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار، ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث أسفل الإنقاض بحثا عن أي أشخاص آخرين.
 
 
وكان منزل مكون من دور أرضى و3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايدة، بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، والبحث عن أشخاص أسفل الركام من عدمه.
 
 
تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار  بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
الأهالى يبحثون عن ناجيين
الأهالى يبحثون عن ناجيين

الأهالى يحيطون بموقع العقار
الأهالى يحيطون بموقع العقار

الأهالى يسابقون الزمن
الأهالى يسابقون الزمن

الأهالى يشاركون فى البحث عن ناجيين
الأهالى يشاركون فى البحث عن ناجيين

البحث عن ضحايا تحت الأنقاض
البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

العقار المنهار
العقار المنهار

العقار وقد تحول إلى تراب
العقار وقد تحول إلى تراب

العقار
العقار

أنقاض عقار إمبابة
أنقاض عقار إمبابة

جهود امنية لاحتواء الموقف
جهود امنية لاحتواء الموقف

جهود مضنية
جهود مضنية

رجال الأمن والأهالى يبحثون عن ناجين
رجال الأمن والأهالى يبحثون عن ناجين

ركام العقار
ركام العقار
 
 

أمن الجيزة

انهيار عقار

إمبابة

اخبار الحوادث



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