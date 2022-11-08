انتشال جثة ثانية لسيدة من أسفل عقار إمبابة المنهار.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

انتشل رجال الحماية المدنية ، جثة ثانية لسيدة تدعي زينب عبد القوي فرج 63 سنة، من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار، ويستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث أسفل الإنقاض بحثا عن أي أشخاص آخرين.

وكان منزل مكون من دور أرضى و3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايدة، بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، والبحث عن أشخاص أسفل الركام من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.