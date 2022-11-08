انتخابات التجديد النصفى الأمريكية.. فتح صناديق الاقتراع فى عدد من الولايات

وكالات

فتحت صناديق الاقتراع للانتخابات النصفية الأمريكية، في عدد من الولايات، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

ومثل الانتخابات الرئاسية، تجرى الانتخابات النصفية فى الثلاثاء الأول من نوفمبر، ما لم تكن بداية الشهر ثلاثاء، وتشمل اختيار كافة أعضاء مجلس النواب 435، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ، و36 من حكام الولايات، إلى جانب انتخابات محلية فى مختلف أنحاء الولايات.

وعلى الرغم من أن التصويت يجرى الثلاثاء 8 نوفمبر فى مراكز الاقتراع، فيما يعرف بيوم الانتخاب، إلا أن أكثر من 40 مليون أمريكى قد أدلوا بأصواتهم بالفعل فى التصويت المبكر، ومن بينهم الرئيس جو بايدن نفسه الذى صوت فى مسقط رأسه بولاية ديلاوير.