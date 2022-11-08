"الوزراء السعودي" يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

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جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على الالتزام بالعمل مع دول المنطقة لتحقيق أهداف مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" لتكون نموذجا عالميا لمكافحة التغير المناخي.



وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض.



ونوه المجلس بمضامين كلمة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في شرم الشيخ برئاسة مشتركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة للمبادرة وإسهامها بـ 2.5 مليار دولار لدعم مشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى السنوات العشر المقبلة.



وثمن المجلس مخرجات الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عُقدت في الجزائر، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن استضافة المملكة للقمة العربية في دورتها الـ 32 يأتي انطلاقا من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة.



وعلى المستوى المحلي، أعرب المجلس عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة 8.6% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.



ووافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع عدد من الدول في مختلف المجالات.