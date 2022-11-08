اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

النقل تطرح مشروعات جر كهربائى للاستثمار

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:02 م
النقل تطرح مشروعات جر كهربائى للاستثمار القطار الكهربائي
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرحت وزارة النقل عددا من مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى الجارى تنفيذها، كفرص استثمارية جديدة متاحة لمشاركة القطاع الخاص، نعرضها في النقاط التالية.
 
1- إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر - حدائق الاشجار – القاهرة الجديدة - الرحاب ) بطول 46,5 كم مخطط أن ينقل الخط 1,5 مليون راكب.
 
2- إدارة وتشغيل الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 35 كم والمخطط أن ينقل  1.5 مليون راكب.
 
3- إدارة وتشغيل مترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر) بطول 21,7 كم ومخطط أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب.
 
4- إدارة وتشغيل ترام الرمل بطول 13,2 كم مخطط أن ينقل الخط 450 ألف راكب/يوم.
 
وتنفذ وزارة النقل عددا من مشروعات النقل الأخضر وعلى رأسها التوسع فى خطوط المترو، حيث تساهم شبكة مترو الأنفاق بشكل كبير فى حل مشكلة النقل داخل إقليم القاهرة الكبرى، وتخدم شبكة مترو الأنفاق مناطق عالية الكثافة السكانية، حيث تنقل الخطوط الحالية نحو 2 مليون راكب / اليوم وتصل إلى نحو 7 ملايين راكب / اليوم باستكمال باقى الشبكة المكونة من 5 خطوط بأطوال نحو 180 كم داخل القاهرة الكبرى، كما تحقق شبكة المترو الربط والتكامل بين كل مكونات شبكة النقل الجماعى بالجر الكهربائى (المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف)، وكذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، كما تم فى المحطة المركزية التبادلية عدلى منصور، حيث تمت مراعاة الربط وتبادل الخدمة فى المحطات التبادلية التى يتم تحديد أماكنها وفقاً لمتطلبات النقل.

النقل الأخضر

النقل المستدام

البيئة

مشاريع النقل

النقل

القطار الكهربائي

مشروعات النقل



الموضوعات المتعلقة

"النقل" تستعد لتدشين مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية والخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى مؤتمر المناخ.. وتفتتح 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو.. الوزارة: المشروعات الجديدة صديقة للبيئة وتعمل بالكهرباء

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 ص

هنا يلتقى مونوريل العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائى الخفيف.. صور

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:00 ص

النقل: تسليم القطاع الأول للقطار الكهربائى السريع فى موعده وتدشين الخط مع مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:00 ص

النقل: تدشين الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى بمؤتمر المناخ الشهر المقبل

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:24 ص

تعرف على أهداف إنشاء القطار الكهربائى السريع

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:00 م

النقل تنفذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:00 م

"القومية للأنفاق" تجرى اليوم تجربة سحب الدخان من محطة بدر للقطار الكهربائى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة