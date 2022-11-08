المشدد 15 سنة لصاحب مكتب مقاولات وعامل أطلقا النار على قوة أمنية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لصاحب مكتب مقاولات، وصنايعي رخام، لاتهامهم باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية علي قوة أمنية لمنعها من ضبطهما بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31097 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3650 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص م"، 31 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و" محمد ع ع"، 39 سنة، صنايعي رخام، لأنهم في يوم 19 فبراير 2019، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وآخر محمود م ش"، انقضت الدعوة بوفاته، استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، رئيس مباحث شبين القناطر السابق والقوة المعاونة له، لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم والجريمة متلبسا بها، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية تالية الوصف، ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم، بأن تم ضبطهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "مسدس"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون ان يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجر"، واتلفوا عمداً سيارة شرطة، وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات.



هيئة المحكمة (1)



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