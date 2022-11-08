المستشار الألمانى يتوقع استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقة بحلول 2050

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

توجه المستشار الألماني أولاف شولتس، بالشكر لمصر والرئيس السيسي لاستضافة قمة المناخ كوب 27، مؤكدا أن الهيدروجين الأخضر عنصر أساسي لمستقبل الصناعة، وأحد أهم التكنولوجيات الحديثة التي تتصل بالتغير المناخي.

أضاف المستشار الألماني خلال جلسة مستقبل الطاقة بقمة المناخ بحضور الرئيس السيسي، أن الهيدروجين الأخضر دافع أساسى لإيجاد مزيد من فرص العمل والرفاهية، متوقعا أن يتم استخدام الهيدروجين الأخضر بشكل كبير كبديل للطاقة حول العالم بحلول 2050.

أشار إلى أن ألمانيا تطمح فى إنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، منوها بأن الهيدروجين الأخضر ليس أحد التكنولوجيا الخيالية للمستقبل ، ولكن أحد التكنولوجيات الأساسية للتحول للطاقة النظيفة.

دعا لبناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعميه حول أنحاء العالم لايجاد حلول مستدامة للطاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قدرات كبيرة ليصبحوا أكبر موردى الهيدروجين الأخضر حول العالم لقربهم من الأسواق العالمية.