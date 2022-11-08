المركز العالمى للتنقل من أجل المناخ ينظم جلسات لحماية تراث أفريقيا بـ"كوب 27"

كتبت: هناء أبو العز

نظم المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا وشريك منظمة الأمم المتحدة فى جناحه بمؤتمر المناخ بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ جلسة رفيعة المستوى بالاشتراك مع حكومة توفالو، تحت عنوان "حماية سيادة وتراث بلدان المواجهة".

وقال كمال أمكران مدير المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ ومدير الجلسات، إن اللقاء تحدث فيه رئيس وزراء توفالو ، ورئيس جزر مارشال، ووزير جزر المالديف ، و مبعوث المناخ في الدنمارك ، ونائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أمكران، أن الجلسة الثانية لبرنامج المركز اليومي علي هامش مؤتمر CO27 شهدت إطلاق رفيع المستوى عن تقرير التنقل من أجل المناخ في إفريقيا والمنصة الرقمية، وتحدث فيه رؤساء الدول الأفريقية والوزراء الأفارقة والمبعوث الخاص للمنظمة الدولية للهجرة والبنك الدولي، والجلسة الثالثة عن شركاء التنقل من أجل المناخ، والجلسة الرابعة رفيعة المستوى عن تمكين مجتمعات المواجهة في خضم أزمة المناخ والمتحدثون الرئيسيون رؤساء الدول الأفريقية والوزراء الأفارقة والبنك الدولي الوسيط العالمى لمركز التنقل في المناخ ، والجلسة الخامسة حدث رفيع المستوى عن العلاقة بين تغير المناخ والهجرة وحقوق الإنسان ونظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمركز العالمي للتنقل من أجل المناخ، والجلسةً الأخيرة عن بناء مستقبل مرن للجميع النهوض باحتياجات البنية التحتية الشاملة للتنقل من أجل المناخ والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمركز العالمي للتنقل من أجل المناخ.