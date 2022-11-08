الكشف عن توقيع الملكة كاميلا على بطاقة شكر للمعزين فى وفاة إليزابيث الثانية

كتبت ريهام عبد الله

تُظهر بطاقة موقعة من قبل الملكة القرينة كاميلا، التوقيع الجديد الذى تبنته منذ أن أصبحت زوجة الملك الحاكم، وهو "camilla R"، وتحمل بطاقة التهنئة، التى شاركها معجب ملكى على "إنستجرام"، صورة كاميلا، مع الملكة إليزابيث الراحلة، والتى التقطت عام 2013 أثناء حضورهما رويال أسكوت معًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



توقيع الملكة كاميلا على البطاقة

أرسلت كاميلا رسالة الشكر إلى شخص أرسل تعازيه فى وفاة الملكة اليزابيث الثانية، وقالت رسالة الملك المكتوبة: "شكرًا جزيلاً لك على رسالتك إلى بعد وفاة حماتى العزيزة"، وتابعت: "لقد وصلنا حقًا إلى نهاية حقبة نحزن عليها، جلالة الملكة الراحلة التى كرست حياتها كلها لخدمة هذا البلد والكومنولث، لقد تأثرت أنا وزوجى بكلمات التعزية".

وأنهت كاميلا، الرسالة بإشارة مكتوبة بخط اليد تحمل توقيعها الجديد "كاميلا آر"، ويشير الحرف "R" إلى الكلمة اللاتينية "Rex" أو"Regina" ، والتى تعنى الملك أو الملكة، فيما يُعتقد أولاً أن كاميلا استخدمت توقيعها الجديد علنًا فى مجلس الانضمام فى قصر سانت جيمس فى 10 سبتمبر الماضى، مؤكدة أن الملك تشارلز هو العاهل الجديدن وهنا شوهد الملك الجديد أيضًا يستخدم توقيعه الجديد، تشارلز آر - لأول مرة علنًا.



الملكة إليزابيث الراحلة مع كاميلا