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القاهرة سند بيروت.. رسائل رئيس وزراء لبنان نجيب مقياتى فى cop27.. إنفوجراف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:24 م
القاهرة سند بيروت.. رسائل رئيس وزراء لبنان نجيب مقياتى فى cop27.. إنفوجراف رسائل رئيس الوزراء اللبنانى نجيب مقياتى خلال لقائه بمدبولى فى cop27

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على هامش فعاليات مؤتمر المناخCOP27 ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، نظيره اللبنانى نجيب ميقاتى.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة التى توليها مصر للعلاقات التاريخية مع لبنان الشقيق، لا سيما فى هذه الأوقات الحرجة التى تمر بها البلاد، مضيفاً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للبنان الشقيق.

من جانبه، توجه ميقاتى بالتهنئة للدولة المصرية على استضافتها المتميزة لفعاليات مؤتمر المناخ، متمنياً توصل المجتمعين إلى نتائج تخدم أهداف البشرية فى وضع حد للظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وأعرب رئيس الوزراء اللبنانى عن امتنان بلاده لسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالب واحتياجات لبنان من المستلزمات الطبية، قائلاً: الرئيس السيسي يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا.

وفى ختام المقابلة، أعرب ميقاتى عن تمنياته لمصر الشقيقة وشعبها بدوام التنمية والاستقرار.

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