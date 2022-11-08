اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يبحث توطيد الشراكة مع إيطاليا وأستراليا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:19 ص
العراق يبحث توطيد الشراكة مع إيطاليا وأستراليا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية توطيد الشراكة البناءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقي والشعبين الإيطالي والأسترالي.
 
وقال السوداني خلال لقائه بالسفيرة الأسترالية لدى العراق، بولا جانلي، والسفير الإيطالي لدى العراق، ماوريتسيو كريكانتي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إنه "تم بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغير المناخي، فضلا عن استمرار البلدين بدعم منهاج السيد السوداني وبرنامجه الحكومي في المجالات كافة".
 
ووجه السوداني في وقت سابق، باستقبال أية أفكار جديدة تسهم في تحسين الخدمات"، مشيرا إلى أن "المنهاج الوزاري وضع توفير الخدمات في الأولوية، والتوجه لاستخدام الجهد الهندسي لجميع الآليات والإمكانات في الوزارات وبعض دوائر الدولة".

العراق

ايطاليا

استراليا

مجلس الوزراء العراقي



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