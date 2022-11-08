العراق يؤكد أهمية العمل على تنمية آفاق التعاون مع المملكة المتحدة

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أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، الاثنين، أهمية العمل على تنمية آفاق التعاون مع المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة المالية العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون، ورحبت في مستهل اللقاء بالسفير، مؤكدة على "متانة علاقات التعاون بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة، وما تشهده على الدوام من تطور ونمو مستمر في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي وأهمية مواصلة العمل على تنمية افاق التعاون والشراكة".



من جانبه، قدم برايسون، التهاني للوزير بمناسبة تسلم مهام وزارة المالية، معبرًا بالوقت ذاته، عن تطلع حكومة بلاده إلى تعزيز التعاون مع العراق، خاصة فيما يتعلق بجوانب المال والاستثمار والمساهمة بمشاريع التنمية المستدامة.