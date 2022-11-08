الصين ترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل

أ.ش.أ

رفعت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل، ابتداء من اليوم الثلاثاء، بناء على التغيرات التي شهدتها أسعار النفط الدولية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بمقدار 155 يوانا (حوالي 21.44 دولار أمريكي) للطن و150 يوانا للطن على التوالي.

وأشارت إلى أنه وفقا لآلية التسعير الحالية فإن أسعار النفط الدولية تغيرت بمقدار أكثر من 50 يوانا لكل طن، وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، وبناء على ذلك يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة المتمثلة في البنزين والديزل بالصين.

وأكدت اللجنة ضرورة حفاظ أكبر ثلاث شركات نفط، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط والشركة الصينية للبتروكيماويات والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، على استقرار إنتاجها للمنتجات النفطية وتسهل نقلها لضمان استقرار إمداداتها.