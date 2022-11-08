ونشرت صحيفة الشرق اللبنانية -تحت عنوان: "السيسي في افتتاح قمة المناخ في شرم الشيخ: البشر في أنحاء كوكب الأرض يشتركون في مصير واحد"، بعددها الصادر اليوم - نص كلمة الرئيس السيسي والتي عبر خلالها عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل.

وركزت الصحيفة على دعوة الرئيس السيسي لتحول نتائج المؤتمرات إلى واقع ملموس، وتأكيده على ضرورة العمل على تنمية الموارد واستثمارها؛ لتعزيز العمل المناخي المشترك، مشيرة إلى حديث الرئيس السيسي عن الدول النامية ومعاناتها أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة ودعوته للتحلي بالمرونة والعمل على إعادة بناء الثقة لتحقيق الآمال المنشودة، كما تطرقت الصحيفة لإعلان مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية تعرف طريقها نحو التحول الأخضر.

ومن جهتها، نقلت صحيفة النهار اللبنانية -في صفحتها الأولى، عنونت "جوتيرش في قمة شرم الشيخ يحذر العالم من جهنم مناخي"- تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أمس خلال قمة قادة الدول والحكومات في مؤتمر الأطراف من أن البشرية أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي، مسلطة الضوء على كلمة الرئيس السيسي، حيث نقلت تأكيد الرئيس بأن الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها وتزيد حدتها على نحو غير مسبوق يوما بعد يوم وكأن العالم أصبح مسرحا لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية في أقسى صورها.

وتطرقت إلى تأكيد الرئيس السيسي أن ما تنتظره شعوب العالم اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل، وتشديده على ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.

ومن جهتها، كتبت صحيفة اللواء تحت عنوان: "قمة المناخ.. تحذير دولي من مخاطر كارثية على البشرية"-: "بعد توافد العشرات من قادة العالم إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27» بمصر، أجمع معظم المتحدثين على خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم أجمع، مشددين على ضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة الكوكب."

وأضافت الصحيفة: "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة، مشدداً على أهمية التحرك لمعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق، معرباً عن أمله ببذل الجهود من أجل تنفيذ خطوات حسية في هذا المجال. وأكد أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها."

وركزت الصحيفة على حديث الرئيس السيسي عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ودعوته إلى ضرورة توقف الحرب، مشيرة إلى أن التصفيق علا في القاعة المترامية الأطراف فور قول الرئيس السيسي: "رجاء أوقفوا هذه الحرب".

