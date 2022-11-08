الصحف الكويتية تبرز التنظيم المتميز لمؤتمر المناخ cop 27

أ.ش.أ

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، التنظيم المتميز لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ والتزام الكويت خلال كوب 27 بتعهداتها بشأن الوصول للحياد الكربونى بحلول عام 2050.

ففي صحيفة الأنباء وتحت عنوان "ممثل الأمير ولى العهد يبعث ببرقية شكر إلى الرئيس المصرى" نجاح قمتي المناخ ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر يؤكد المكانة الرفيعة لمصر الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية" قالت الصحيفة إن ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، بعث ببرقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب فيها عن بالغ الشكر لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة عكست عمق الروابط التاريخية وعرى الأخوة الوثيقة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتابعت الصحيفة أن ولى عهد الكويت سجل كل التقدير والثناء على ما بذله الرئيس السيسى من جهود كبيرة، توجت بتنظيم متميز لإنجاح قمة قادة العالم لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ27 مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية، ما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.. معربا عن أمله في أن تتضافر كل الجهود لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمتين أهدافهما المنشودة، التي تسعى جميع الدول لتحقيقها من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان "وزير الخارجية يؤكد التزام الكويت بالوصول للحياد الكربوني في القطاع النفطي والغاز بحلول 2050" قالت الصحيفة إن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أكد التزام الكويت بتعهداتها بشأن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاع النفطي والغاز وعلى صعيد الدولة كلها في حدود عام 2060.

وفى صحيفة الرأى الكويتية وتحت عنوان "ممثل الأمير يبعث ببرقية شكر إلى الرئيس المصري" قالت الصحيفة إن ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أكد خلال ، كلمة دولة الكويت في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي عقد في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ "كوب 27" التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة ومعايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية.