السفير هشام بدر: المشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات المطروحة بقمة المناخ

الأمير نصرى

أكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة الوطنية من أهم المبادرات المطروحة من جانب مصر فى قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا انها بدأت تأخذ اهتماما كبيرا.

وأضاف السفير هشام بدر خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة ترد على سؤال بسيط وهو كيف يمكن للمواطن العادى فى كل مكان أن يستفيد من مؤتمرات المناخ استفادة مباشرة؟، موضحا أنها تهدف لفتح الباب لمشاركة الجميع فى موضوع هام جدا وهو المناخ والمشكلات والتحديات التى تواجه كل قرية مصرية.

تابع، أن المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبقرار من مجلس الوزراء تهدف إلى فتح الباب فى 6 مجالات، مشيرا إلى أنه تم فتح منصة وطنية تقدم عليها 6281 مشروع ثم قامت لجان تنفيذية برئاسة كل محافظ واختاروا 6 مشروعات فى كل محافظة.